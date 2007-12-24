Киянам загрожує епідемія сибірки?
09:42, 24 грудня 2007Країна
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Чергову висотку планують побудувати просто на могильнику
Зі страшною бактеріологічною зброєю вирішили погратися київські будівельники: чергову висотку планують побудувати просто на могильнику.
У самому центрі сучасного Києва упродовж 18-го і 19-го століть тисячами ховали померлих від сибірки. Ці смертельні бактерії можуть пролежати під землею сотні років. І залишатися так само небезпечними: варто лише розкопати могильник і вдихнути це повітря або доторкнутися до кістки.
В усьому світі розкопувати могильники сибірської виразки заборонено. В Україні це вважають можливим.
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