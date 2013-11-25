Сьогодні на заході України мокрий сніг, хуртовини

На сході України істотні опади не очікуються.

Місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території України очікується погіршення погодних умов: дощі, у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях сильні дощі (у західній частині вдень з переходом у мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, хуртовини); вітер південно-східний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-22 м/с.

Температура протягом доби 4-9° тепла (вночі на узбережжі Чорного моря до 11°, вдень у південних областях 9-14°, у Криму до 17° тепла); у західних областях вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві та області у понеділок очікуються дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі та вдень 4-9° тепла, у Києві вночі та вдень 6-8° тепла.