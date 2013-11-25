Картопля багата на корисні речовини

Тривалий період часу такий продукт, як картопля був «вигнанцем» з раціону тих, хто намагався схуднути. Дієтологи повністю ігнорували цей овоч. Однак фахівці вважають, що саме він перевершує багато інших за кількістю корисних елементів, що містяться в ньому.

Виявляється, картопля більш ніж в п`ять разів перевершує банан за кількістю клітковини. Вміст у ньому вітаміну С в кілька разів більше, ніж у авокадо, а одне з досліджень стверджує, що вживання картоплі два рази в день допомагає знизити тиск, при цьому зовсім не сприяє набору ваги.

Дієтолог Сігрід Гібсон стверджує, що в цьому овочі набагато більше селену, ніж у насінні або горіхах. А Сіан Портер – співробітник організації Potato Council впевнений, що про користь картоплі було забуто з-за того, що нові «суперпродукти» (рекламуються по телевізору) часто досить складно дістати або вони набагато дорожче звичайної картоплі. Також, деяку частку до «забування» і додав міф про те, що через картоплю збільшується талія, хоча науково це не доведено.