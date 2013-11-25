У жовтні шлюбів було у 8 разів більше, ніж розлучень

У жовтні в Україні зареєстровано 32 тис. 155 шлюбів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрдержреєстру.

З них найбільше у Донецькій (2 тис. 724 шлюбів ) та Дніпропетровській (2 тис. 267) областях. У столиці в цей період було укладено 2 тис. 409 шлюбів, а це кожен тринадцятий по Україні.

Найменше бажаючих одружитися у жовтні було в Сумській (570), Чернігівській (644) та Кіровоградській (693) областях.

При цьому в Укрдержреєстрі зазначають, що лідерами по розлученнях у жовтні стали ті самі Донецька (470), Дніпропетровська (409) області та місто Київ (390). Всього ж у жовтні розірвали шлюб 4 тис. 176 пар. При цьому в столиці реєструвалося кожне 10-те розлучення.

Найміцнішими виявилися шлюби у Волинській (46 розлучень), Тернопільській і Чернівецькій (по 51 розлученню) областях, йдеться в повідомленні.