В Україні найближчим часом очікується сніг

В Україні найближчим часом очікується погіршення погодних умов, випадатиме сніг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, сьогодні почалось погіршення погодних умов, особливо це стосується західних областей України, і практично до кінця дня у всіх областях без винятку випадатиме сніг.

Як пояснив Кульбіда, це зумовлено тим, що на територію України переміщується «активний циклонічний вихр з південного заходу, з території Румунії, що спричинило інтенсивні дощі у західних регіонах України, на рівні Київ - Одеса і все ще західніше».

У Карпатах, за словами Кульбіди, випадає мокрий сніг, висота снігового покриву на високогір`ях Карпат становить 1-5 см. Температура на півдні знизиться до нуля і досягне слабких від`ємних значень. У центральній та східній України погодні умови суттєво не зміняться, зміни настануть у наступні дні.

Також посилюватиметься швидкість вітру - до 12-20 м/сек. Це стосується переважно півдня, центру, заходу, півночі України, у західних областях, особливо у Карпатах, вітер сягатиме 25 м/сек, що впливатиме на стан енергозабезпечення населених пунктів.

В Україні впродовж тижня поступово знижуватиметься температура повітря. Нічна температура на переважній частині території України становитиме до -1-6 градусів, у Карпатах до -10. Лише в Криму та на південному сході України температура становитиме -2 градуси.

Денна температура становитиме від -2 до +2 градусів на більшій частині території України.

Такий характер погоди з випадінням невеликої кількості мокрого снігу зберігатиметься до 3 грудня, зазначив Кульбіда.