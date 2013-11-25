Для профілактики застуд та грипу корисно ходити в баню

Для профілактики сезонних застуд та грипу найкраще ходити в баню. Це також хороший спосіб вивести токсини і шлаки з організму, вважає фахівець Людмила Івасівка. Вона радить відвідувати баню один-два рази на тиждень.

"Баня – це цілий комплекс психофізичного очищення тіла і душі. Недаремно кажуть, що баня – це миття зсередини. Головний її козир – гаряча пара змішана з гарячим повітрям. Від цього людина інтенсивно пітніє і за один сеанс втрачає до півтора літра поту. Розкриваються пори, через які разом з потом виходять токсини і шлаки. Але найголовніше, це все не залишається на шкірі, як після важкої роботи, а тут же змивається чистою дистильованою водою, що устоврюється з пари"

Після бані покращується робота нирок, покращується обмін речовин. Також збільшується апетит, краще засвоюється їжа.

"Те, що в бані можна схуднути, насправді – міф. Але здоров`я покращується – 100 відсотків. Той, хто регулярно відвідує баню, менше хворіє на застуди, бронхіти, радикуліти. Також знижується ризик мати інфаркт - зайвий холестерин спалюється"

У бані також організм повністю розслабляється. Такі процедури, як масаж, биття березовим віником, сприяють виведенню молочної кислоти, яка викликає біль у м`язах після сильного навантаження.

Шкідливою є баня для гіпертоніків, сердечників і тих, хто хворіє на епілепсію. Не можна також паритися при будь-яких інших захворюваннях на гострій стадії протікання.

"Категорично не раджу вживати алкоголь перед процедурами. Це дуже сильне навантаження на серце. Також не варто пити холодного. Такі напої знижують потовиділення"

Обливатися краще холодною, а не теплою водою.

"Гаряча пара розслабляє, а холодна вода після цього викликає стрес, який не лише зміцнює імунітет, а й відволікає від повсякденних клопотів та тривог".

gazeta.ua