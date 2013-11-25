Як позбутися хронічної втоми без ліків

Перевтома - не ангіна: тільки ліки від неї ніколи не позбавлять. Доведеться коригувати власні звички, поведінку, рішуче змінювати режим роботи і відпочинку: забезпечити нормальний сон, уникати стресів, зайнятися спортом або принаймні годину-півтори на день ходити швидким кроком, радить АиФ.

Не в силах переламати свої звички, сформований порядок життя ?

Тоді потрібно йти на заняття з психотерапевтом, освоювати аутотренінг - методів корекції сьогодні існує безліч .

У комплексному лікуванні втоми сьогодні активно використовують і немедикаментозні методи - масаж , мануальну і фізіотерапію, голковколювання, озонотерапію, лікувальну фізкультуру. Гарні результати дає і біорезонансна терапія, курс якої можна проводити вдома, купивши спеціальний прилад. Ефективні водні процедури - контрастний душ, плавання в басейні, розслаблюючі і гідромасажні ванни з мінеральними солями і морськими екстрактами.

Додасть енергії і правильна їжа - корисні натуральні продукти, без кулінарних вишукувань: відварне м`ясо, курка, риба, сир, каші, риба, оливкова олія, овочі, фрукти, горіхи і насіння.

Замість міцної кави і чаю намагайтеся частіше пити вітамінні напої з ягід шипшини, чорної і червоної смородини. Не захоплюйтеся солодким, виняток - чорний шоколад. Намагайтеся їсти чотири-п`ять разів на день, враховуючи свої біоритми: «совам», які лягають спати о першій ночі, можна вечеряти в 9 вечора, щоб не відчувати голод, що заважає заснути.