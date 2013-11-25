Сьогодні День боротьби проти насильства щодо жінок

Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок в 1999 році й запропонувала проводити цього дня заходи, які би привертали уваги громадськості до цієї проблеми.

Дата 25 листопада була вибрана в пам`ять про сестер Мірабаль - політичних активісток, жорстоковубитих за наказом диктатора Домініканської Республіки Рафаеля Трухільо в 1960 році. Три сестри Мірабаль - Мінерва, Патріа і Марія Тереза ​​- належали до підпільної організації "Революційний рух 14 червня", очолюваної чоловіком Мінерви Маноло Таварес Хусто.

За даними аналітичного дослідження, проведеного ВООЗ разом з Лондонською школою гігієни і тропічної медицини та Медичною науково-дослідною радою на основі даних з більш ніж 80 країн, 30% жінок, які перебували у стосунках, зазнають фізичного або сексуального насильствуа з боку партнера, в деяких регіонах ці цифри значно вищі. До 38% вбивств жінок у світі здійснюється їх сексуальними партнерами.

У лютому 2008 року Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун оголосив про початок проведення кампанії "Спільно покінчимо з насильством щодо жінок", яка розрахована на декілька років і спрямована на запобігання та ліквідацію насильства щодо жінок і дівчаток у всьому світі. Кампанія передбачає досягнення у всіх країнах до 2015 року таких цілей: прийняття на національному рівні з наступним неухильним дотриманням законів для боротьби з усіма формами насильства щодо жінок і дівчаток і покаранню за нього; прийняття і здійснення багатосекторального національного плану дій; зміцнення потенціалу щодо збору даних, що стосуються насильства щодо жінок і дівчаток; підвищення рівня інформованості та мобілізації громадськості; боротьба з сексуальним насильством під час конфліктів.

РІА Новости