Які вітаміни потрібні дитині у січні?

Узимку потреба людини у вітамінах різко зростає. І особливо це стосується дітей. У раціоні дитини цілий рік щодня мають бути натуральні овочі і фрукти, які можна їсти сирими. Бажано, щоб дитина щодня їла яблука, груші, банани, ківі або апельсини, якщо у неї немає алергії на ці продукти.

Також давайте дитині салати з моркви, капусти. Коли починається період вірусно-бактеріальних інфекцій, обов`язково додавайте до салатів трохи часнику або цибулі.

Зазвичай діти до 2-3 років не люблять їсти часник та цибулю, тому для профілактики бажано покласти в спальні біля ліжка дитини на тарілці терту цибулю або часник.

Приблизно з листопада треба починати вітамінотерапію штучними препаратами. Вітаміни треба приймати протягом 3-4 місяців, але не безперервно. Наприклад, 3 тижні дитина вживає вітаміни, потім зробіть на 2 тижні перерву.