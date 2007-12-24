Вчені розвіяли міфи про шкоду і користь здоров’ю
Не треба пити багато води
Вчені з університету Індіани в американському штаті Індіанаполіс розвіяли деякі міфи про те, що шкідливо, а що корисно для нашого здоров’я, повідомляє агентство Reuters.
Як показали останні дослідження, проведені професором з інституту Редженстріф в Індіанаполісі Аароном Керроллом і Рейчел Врімен, зір людини не слабшає, якщо читати при тьмяному світлі.
Вчені зі США також визнали оманами й такі міфи, як необхідність випивати вісім склянок води на день, імовірність прискорення росту волосся від гоління ніг і використання людиною можливостей мозку лише на десяту частину.
Спеціалісти зазначають, що необхідний баланс рідини в організмі допомагає заповнити зовсім не вода, а соки, молоко, чай і кава. Більше того, учені попереджають, що занадто велика кількість випитої води може бути небезпечною для людського організму.
Автори дослідження також довели, що мобільні телефони не можуть перешкодити нормальній роботі медичного обладнання.