Вчені розвіяли міфи про шкоду і користь здоров’ю

Вчені з університету Індіани в американському штаті Індіанаполіс розвіяли деякі міфи про те, що шкідливо, а що корисно для нашого здоров’я, повідомляє агентство Reuters.

Як показали останні дослідження, проведені професором з інституту Редженстріф в Індіанаполісі Аароном Керроллом і Рейчел Врімен, зір людини не слабшає, якщо читати при тьмяному світлі.

Вчені зі США також визнали оманами й такі міфи, як необхідність випивати вісім склянок води на день, імовірність прискорення росту волосся від гоління ніг і використання людиною можливостей мозку лише на десяту частину.

Спеціалісти зазначають, що необхідний баланс рідини в організмі допомагає заповнити зовсім не вода, а соки, молоко, чай і кава. Більше того, учені попереджають, що занадто велика кількість випитої води може бути небезпечною для людського організму.

Автори дослідження також довели, що мобільні телефони не можуть перешкодити нормальній роботі медичного обладнання.

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