Українська молодь уражена синдромом втоми

Головний фахівець з питань клінічної імунології МОЗ України професор Валентина Чоп’як вважає, що молоді українці масово уражені синдромом втоми. Про це вона сказала під час міжнародної науково-практичної конференції у Львові «Імунотерапія: реалії і перспективи».

Імунодефіцити, вади імунної системи все частіше зустрічаються у молодих людей. Порушення функцій імунної системи сьогодні привертають увагу медичного співтовариства всього світу. Гостро ця проблема стоїть і в Україні, де частота формування імунодефіцитів щороку зростає.

Заступник начальника головного управління охорони здоров`я Львівською ОДА Тетяна Пошивак підкреслила, що методи обстеження і лікування складних хворих з імунопатологією є дуже дорогими, тому необхідно добиватися створення національних програм для їхнього забезпечення.

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