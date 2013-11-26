Як правильно обстежувати молочну залозу

На тлі хронічного стресу може статися гормональний збій. Від цього страждають яєчники, матка. Але найчутливіші до стресу груди.

Мамолог Олександр Медведєв радить, як правильно обстежувати груди. Для цього потрібно 5 хв. раз на місяць.

Робіть це сидячи або лежачи. Стоячи добре обстежувати верхню частина залоз. Станьте перед дзеркалом, уважно огляньте свої груди. Зверніть увагу, чи не змінився їхній об`єм, форма чи колір шкіри. Стисніть сосок, чи нема виділень. Повільно й уважно обмацуйте кожну грудь. Потім підніміть руку і спробуйте знайти лімфатичні вузли під пахвами. Якщо вони відчутні чи їхня форма змінилася — це найнебезпечніше.

Лежачи добре обстежувати нижню частину грудей. Якщо є ущільнення, так їх намацати легше.

Рекомендую кожній жінці після 25 років обстежуватися у мамолога раз на рік. Щомісяця, з сьомого по 10-й день менструального циклу самостійно проводьте огляд молочних залоз. Не намагайтеся намацати щось у душі. Зазвичай розум жінки зайнятий чимось іншим, тому груди стискає поспіхом, автоматично. А оглядати себе потрібно некваплячись.

gazeta.ua