Обговорено питання безпеки наших медиків, які працюють у Мозамбіку

У МЗС України наголошують на пріоритетній важливості гарантування безпеки для понад 400 українських фахівців, які працюють у Мозамбіку за інженерними та медичними напрямками.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це йшлося під час зустрічі спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки Геннадія Латія та посла Республіки Мозамбік в Україні (з резиденцією у Москві) Маріо Сарайву Нгуенья.

У ході зустрічі було обговорено питання активізації політичного діалогу, торговельно-економічної співпраці між Україною і Республікою Мозамбік, розвитку договірно-правової бази двосторонніх відносин, а також співробітництва в рамках міжнародних організацій.

У зв’язку з розвитком останнім часом внутрішньополітичної та безпекової ситуації в Мозамбіку Латій наголосив на пріоритетній важливості гарантування безпеки українським фахівцям, що працюють у цій країні.