Якщо розбився ртутний термометр

Начальник відділу захисту населення та території управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львова Євген Басан розповів, що градусники розбивають як діти, так і дорослі. Перші – через свою цікавість, а другі – через необережність та поспішність. Найбільше випадків трапляється у холодну пору року, коли люди масово хворіють на різні респіраторні вірусні інфекції.

"Досить часто люди неуважні – поспішаючи вони стукають градусники об стіл, стільці і навіть ліжка. Інколи просто не міцно тримають сам корпус, і як результат градусник вилітає і розбивається", – коментує Євген Басан.

Якщо ртуть із градусника висипалася і людина не знає, що робити далі – слід звертатися за телефоном "101". Якщо ж висипаної ртуті не багато, її можна визбирати самостійно і віднести в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення свого міста.

"Перше, що треба зробити – зупинитися, не панікувати і ні в якому разі не бігати, щоб не порозносити ртуть ногами по цілій квартирі. Видимі горошини ртуті слід акуратно накотити одним папірцем на інший або ж втягнути ртуть гумовою грушею. Зібрану ртуть помістити у звичайну літрову банку, в яку на 1/3 влити води. Туди ж занурити сам розбитий градусник, адже у воді ртуть не випаровується", – продовжує співрозмовник.

Ще один варіант – зібрати ртуть ганчіркою чи губкою, попередньо змочені у хлорці чи білизні.

При потраплянні ртуті на килим, ковдру чи скатертину – їх варто обережно зібрати та витрусити на вулиці. Уся ртуть, за словами Євгена Басана, випарується.

Вдихання випарів ртуті дуже шкідливе для здоров`я людини. Оскільки ртуть є важким металом, найперше, де він може осісти, – це кістковий мозок та нирки. Відтак, накопичення ртуті в організмі може призвести до хронічних захворювань або ускладнень, зокрема, цирозу печінки.

Чи підвищений вміст ртуті в організмі людини може показати аналіз сечі.

gazeta.ua