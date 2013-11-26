Як називають своїх малюків українці

У жовтні в Україні зареєстровано 49809 малюків, серед найпопулярніших імен новонароджених — Софія та Артем.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Укрдержреєстру.

“У жовтні в Україні зареєстровано 49809 новонароджених, що на 6628 більше, ніж у попередньму місяці (43181)... Якщо проаналізувати статистику, то в усіх регіонах дівчаткам найчастіше давали ім’я Софія (крім Дніпропетровської області), а також Анастасія (крім Волинської, Івано-Франківської та Чернівецької областей) та Марія (крім Волинської, Запорізької та Чернівецької областей).

Серед хлопчачих імен лідирує Артем (крім Дніпропетровської, Луганської, Тернопільської та Черкаської областей). На другому місці за поширеністю в регіонах – Олександр (крім, Івано-Франківської, Луганської, Рівненської, Сумської та Чернівецької областей), а також Максим”, - сказано в повідомленні.

Серед рідковживаних чоловічих імен - Здравій, Ной, Соломон, Діоніс, Тамерлан, Аскольд, Омар. Дівчаток називали Анджеліна Джолі, Ведана, Афіна, Олівія, Аїда, Єва, Кассія.

В Укрдерреєстрі також повідомили, що у жовтні 2044 громадян звернулися до РАГСсів, щоб змінити своє ім’я.