На Волині долають наслідки снігопадів

У Волинській області через сніг введене цілодобове чергування підрозділів Дочірнього підприємства «Волинський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Усього в області для забезпечення безпеки руху на трасах у ніч з 25 на 26 листопада були задіяні 44 одиниці техніки, з яких 28 – комбіновані дорожні машини, що розкидають піщано-сольову суміш, розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг в області Юрій Ришкевич.

Він також зазначив, що "на дорогах загальнодержавного значення не було потреби обробляти лише траси «Луцьк – Устилуг» та ділянку «Ягодин – Ковель», де через метеорологічні умови льодова скоринка практично не утворювалася».

Як розповів начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак, волинські шляховики заготовили 47,7 тис. тонн піску для посипання доріг. «Це 106% від потреби. Ввезено в область і 3,517 тис. тонн солі. Цього запасу має вистачити до лютого. Далі закупка солі буде здійснюватися вже за рахунок коштів бюджету-2014», – зазначив він.

Вранці 26 листопада в Службу автомобільних доріг області сигналів про те, що на території області відбулися якісь серйозні дорожньо-транспортні пригоди, причиною яких стала перша ожеледиця, не надходило.