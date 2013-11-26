Соціальні служби готові до роботи у зимовий період

Соціальні служби України готові до роботи у зимовий період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, за словами директора Департаменту соціальних послуг міністерства Ірини Тарабукіної, “опалювальний сезон в установах, закладах системи соціального захисту населення розпочато вчасно та забезпечено нормальний температурний режим у приміщеннях. Також для виявлення потреби у предметах першої необхідності організовано регулярне відвідування інвалідів, самотніх громадян, особливо – у сільській місцевості. Крім того, на випадок надзвичайних ситуацій соціальні працівники готові купувати продукти та надавати іншу необхідну допомогу тим, хто не може самостійно дійти до крамниць», – наголосила вона.

За словами Тарабукіної, інтернатними установами сфери управління міністерства відремонтовано понад 414 одиниць житлових корпусів, понад 34,2 тис. м тепломереж та більш як 280 котелень. Створено запаси вугілля, рідкого палива, м’якого інвентарю зимового асортименту і продуктів харчування.

У регіонах поновлено діяльність 483 оперативних штабів та активізовано роботу бригад соціального патрулювання для першочергової перевірки усіх місць можливого перебування безхатченків, підготовлено місця для обігріву і роздачі гарячої їжі та додаткові ліжко-місця для ночівлі.

Тарабукіна уточнила, що на даний час в Україні діють 87 комунальних закладів для безхатченків, у тому числі 19 будинків нічного перебування, 7 центрів реінтеграції, а також відділення соціального готелю. Потужність цих закладів становить близько 1,2 тис. ліжко-місць. Усі вони готові до роботи у посиленому режимі у випадку стрімкого похолодання.

«На випадок сильних морозів та надання екстреної допомоги таким особам на базі закладів для бездомних осіб організовано 354 додаткові ліжко-місця. Крім того, в інших соціальних і медичних закладах на базі недержавних організацій додатково вже передбачено 1,1 тис. ліжко-місць», – конкретизувала директор департаменту Мінсоцполітики.