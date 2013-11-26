Небезпечні стереотипи щодо грипу

"Грип - це всього лише банальна застуда ". На жаль, це зовсім не так, і якщо поставитися до цієї інфекції несерйозно, можна набути небезпечні ускладнення. Пора позбутися небезпечних стереотипів про грип !

Нерідко грип і застуду "стрижуть" під одну гребінку через схожу симптоматику. ГРВІ та ГРЗ - різні хвороби. Грип входить до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) , що викликаються вірусами , а ГРЗ - це гостре респіраторне захворювання .

"Людина не є джерелом інфекції, якщо відчуває себе добре" . Насправді , від 20 % до 30 % людей, що є носіями вірусу грипу, не відчувають жодних проявів хвороби.





"Мокра голова або відсутність головного убору - вірний спосіб підхопити грип". Єдиний спосіб зараження грипом - "підчепити" вірус грипу від інфікованої людини. Пік захворювання збігається з холодною погодою, що дає людям привід пов`язувати протяги і мороз з грипом.

"Курячий суп прискорить одужання". Гарячі рідини можуть заспокоїти болі в горлі і вберегти від зневоднення під час хвороби. Проте, куриний суп не має інших специфічних якостей, які могли б допомогти в боротьбі з грипом.





"Антибіотики допоможуть при грипі". Антибіотики ефективно працюють проти бактерій, але проти вірусної інфекції, такої як грип, вони марні. З іншого боку, у деяких людей на тлі хвороби розвиваються ускладнення - бактеріальна інфекція. У цьому випадку антибіотики можуть допомогти, якщо хвороба затягнулася. Проте краще не займатися самолікуванням , а звернутися за допомогою до фахівців.