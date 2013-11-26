Продукти, багаті на йод

Йод - речовина, без якої неможливе формування і нормальна робота будь-якого людського організму.

Нестача йоду у дітей до двох років призводить до тяжких, незворотних розладів нервової системи, порушення формування кори головного мозку. Кретинізм, наприклад, це не лайка, а захворювання дитячого віку, викликане нестачею йоду.

У дітей старше двох років дефіцит йоду викликає порушення пам`яті, зниження здатності до навчання. У дорослої людини дефіцит йоду призводить до порушення функції і структури щитовидної залози. У важких випадках розвивається мікседема - загальний набряк тіла через порушення білкового обміну. Постійний дефіцит йоду з часом призводить до передраку, а надалі - до раку щитовидної залози.

Симптоми дефіциту йоду:

Млявість, синдром хронічної втоми, депресія, погіршення пам`яті, тривожність, випадання волосся.

За даними статистики, третина населення України страждає від нестачі йоду в організмі. Для того щоб підтримувати рівень йоду в організмі на належному рівні, необхідно звернути увагу на дієту.

Продукти, що містять йод, необхідні для роботи щитовидної залози:

Найбільше йоду міститься в морській капусті.

Морська риба і ракоподібні (креветки, омари, лангусти).

Молюски - устриці, кальмари.

Прісноводна риба.

Незважаючи на те, що в прісноводній рибі міститься значно менше йоду - її реально купити свіжою, а значить - за підсумком йоду в ній може бути навіть більше, ніж у морській.

Незбиране молоко.

М`ясо - особливо яловичина.

Овочі та фрукти: зелена і ріпчаста цибуля, часник, щавель, шпинат, картопля, морква, помідори, буряк, редис, бобові. Зі смачного: хурма, полуниця, ананас, всі цитрусові, диня, банани, яблука, виноград.

А тепер - про головне:

1) Йод дуже погано зберігається і надзвичайно швидко розпадається при будь-якій термічній, хімічній та інших обробках.

Тому високий вміст йоду буває тільки у свіжих продуктах. Після смаження, варіння, сушіння йод з продуктів зникає практично повністю. Те саме стосується йодованої солі - при додаванні її в киплячу воду можна з йодом попрощатися (це, звісно, якщо він не зник у процесі зберігання).

2) Йод не завжди добре всмоктується.

Ось перелік продуктів, що заважають всмоктуватися йоду: будь-яка капуста, ріпа, хрін, кукурудза, батат, арахіс.

При симптомах дефіциту йоду необхідно обмежити вживання цих продуктів. При проблемах з щитовидною залозою буде дуже доречно проконсультуватися в ендокринолога, оскільки крім порушень обміну йоду існує цілий ряд інших захворювань цього органу.

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