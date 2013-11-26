Що робити у разі захворювання на гайморит

Гайморит - це запалення порожнистих просторів, що розташовані по обидва боки від носа в товщі кістки.

Гайморові пазухи потрібні для обігріву повітря в зимовий час, а також для первинного захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Цього разу ми поговоримо про лікування гаймориту в домашніх умовах. У кожному разі при постановці діагнозу "гайморит" первинні призначення лікаря виконувати потрібно неухильно. З цього і починається лікування гаймориту вдома.

Головне - не треба намагатися уникнути прийому «шкідливого» антибіотика, замінюючи його «корисними» народними засобами. Все має бути на своєму місці.

Велика частина народних засобів, що застосовуються при гаймориті, спрямовані на поліпшення відтоку вмісту гайморової пазухи. Це важливо, тому що:

Пазуха очищається від продуктів життєдіяльності бактерій (при бактеріальному гаймориті), відмерлих клітин.

Знижується ризик вторинної інфекції (при вірусних формах).

При вільних пазухах відбувається обігрів повітря, котре вдихається, що запобігає розвитку захворювань дихальної системи.

Ментолова олія

Закрапується в ніс (до п`яти крапель), втирається в шкіру скронь, чола. Здійснює судинозвужувальний ефект, що знижує запалення і покращує відтік. Важливо розуміти, що будь-які ефірні олії можуть викликати і зворотну реакцію. Тому - якщо ви алергік, використовуйте інші засоби.

З готових форм найефективніше використовувати комбіновані препарати, що містять судинозвужувальний і антигістамінний компоненти (наприклад - віброцил).

Суміш прополісу і вершкового масла (один до трьох)

В отриманій суміші вимочується тампон і вводиться в ніс хвилин на п`ятнадцять. Крім природних дезінфекційних властивостей прополісу ця суміш ефективно відтягує гній з гайморової пазухи (це якщо він є, звичайно). Так от, якщо гній є, а антибіотик вам не призначений - терміново до ЛОРа.

Воскові аплікації на ділянку гайморових пазух

Розтоплюється віск, прикладається до шкіри над пазухами. Прогріваючи пазухи, ми також покращуємо відтік вмісту. До речі, не обов`язково робити це таким екзотичним способом. Можна використовувати просто невелику грілку.

Промивання носових порожнин настоєм лікарських трав

Комбінації існують різноманітні, головне - щоб у них була ромашка. Ромашка не тільки антисептик, але й чинить прямий антибактеріальний ефект, тобто здатна вбивати бактерію.

Це корисно не тільки для гайморової пазухи, а й для запобігання поширенню інфекції.

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