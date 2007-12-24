На харчах заборонили писати ”дієтичний” і ”лікувальний”

У Білорусі заборонено використовувати терміни «дієтичний» і «лікувальний» в назвах харчів без дозволу Міністерства охорони здоров`я.

«Відповідно до нових Санітарних правил «Гігієнічні вимоги щодо якості і безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів», які затвердило МОЗ, у Білорусі заборонено використовувати терміни «дієтичний», «лікувальний» або їх еквіваленти в назвах харчах, у маркуванні на споживчій упаковці і в рекламних листках і вкладишах без спеціального дозволу МОЗу», повідомили в Республіканському центрі гігієни, епідеміології і громадського здоров`я.

У нових санітарних правилах також визначені гігієнічні вимоги до якості і безпеки пищи, умови і утилізації неякісних і небезпечних продуктів харчування, визначені і уточнені терміни — їжа, продовольча сировина, харчові добавки, біологічно активні добавки до їжі, що забруднює речовину, фальсифікована їжа, повідомили фахівці.

Також затверджено норму про обов`язковий контроль щодо наявності у продуктах харчування ветеринарних препаратів — стимуляторів росту тварин, зокрема гормональних препаратів, лікарських засобів, вживаних в тваринництві для цілей відгодівлі, лікування і профілактики захворювань худоби і птиці.

Відповідно до нових правил, не допускається для виробництва тваринницької сировини застосування кормових добавок, ветеринарних лікарських засобів і препаратів для обробки тварин, що знижують якість пищи і не зареєстрованих в установленому порядку.

Окрім цього, відповідно до нових правил, вводиться нормування поліхлорованих біфенілів у рибі і рибопродуктах, а також бензапирену — в зерні, в копчених м`ясних і рибних продуктах.

Їжа, що містить харчові добавки, застосування яких заборонене на території Білорусі, не підлягає виробництву, ввезенню і реалізації.

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