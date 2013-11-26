Які продукти давати школяру з собою

Щоб дитина була здорова, вона повинна правильно харчуватися у школі. Так вважає столичний дитячий дієтолог Валерій Білецький.

"Вранці годуйте дитину вівсяною кашею, - радить Валерій Павлович. - Знаю, що більшість дітей її не люблять. Сам неодноразово заставляв сина її їсти. Сніданок затягується як мінімум на годину. Вівсянка корисна, бо містить у собі усі необхідні речовини, які позитивно впливають на серцево-судинну систему і заряджають дитячий організм силою на весь день. Дитині корисно їсти вівсяне печиво з родзинками, горіхами, шматочками шоколаду і кунжуту".

Вівсяне печево варто давати дитині у школу. У портфелі учня також щодня повинні бути фрукти.

"Обирайте той фрукт, який любить ваша дитина і який легко може з`їсти під час перерви на так званий ланч, коли відчує легкий голод. У школі учень отримує великі навантаження. Його організм і мозок працюють на повну потужність, тому вітамінів не повинно бракувати. Фрукти повинні бути помиті. Їх можна почистити і скласти в окремий лоточок. Щоб дитина не їла руками, дайте їй з собою маленьку ложечку або виделку".

Учні повинні щодня вживати комплексні обіди.

"Раніше комплексні дитячі обіди були коштом держави. Тепер батьки мають платити за них. Не всім українцям це по кишені. Але саме у комплексних обідах їжа збалансована. Дитина отримує максимальну кількість калорій і поживних речовин. Першокласник щодня повинен вживати по 200 грам овочів і фруктів, 80 грам м`яса, 50 грам риби — це мінімальна добова норма для дитини віком 6-7 років. У щоденний раціон дитини повинні входити продукти, збагачені цинком, який є наприклад у твердому сирі. Він зміцнює нервову систему і покращує пам`ять".

Щоб діти не купували чіпси і жуйки у кіосках біля школи, батькам радить давати дітям з собою печиво і цукерки — перевірені і менш небезпечні солодощі.

"Для старшокласників готуйте тормозок. Це може бути бутерброд з м`ясом і рибою, овочами і зеленню, кефір або йогурт, компот або сік. Судочки треба обирати легкі і зручні, які щільно закриваються. Також прослідкуйте, щоб у ранці школяра були сухі і вологі серветки".

gazeta.ua