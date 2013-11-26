Спосіб відновити стрункість після пологів

Об`єм талії після пологів да­ле­кий від ба­жа­но­го? Що ж, ця про­бле­ма знай­о­ма прак­тич­но всім мо­ло­дим ма­мам.

Знай­ти ко­лиш­ню стрункість до­по­мо­же ме­ню з низь­ким глікемічним індексом.

Для тонкої талії

Глікемічний індекс продуктів (ГІ) відображає, з якою швидкістю про­дукт розщеплюється в організмі і перетворюється на глю­ко­зу - го­лов­не дже­ре­ло енергії. Чим ви­ще швидкість, тим ви­ще індекс.

За ета­лон прий­ня­та глю­ко­за, її ГІ дорівнює 100. Всі інші по­каз­ни­ки порівнюються з ним.

Ко­ли ми з`їдаємо про­дукт з ви­со­ким ГІ, рівень цук­ру в крові різко підвищується, підшлункова за­ло­за починає інтенсивно ви­роб­ля­ти гор­мон інсулін. Він знижує рівень цук­ру в крові, розподіляючи йо­го по тка­ни­нах тіла для швид­ко­го ви­ко­рис­тан­ня або для відкладання про за­пас у вигляді жи­ру, при­чо­му в пер­шу чер­гу в області жи­во­та.

Більш то­го, інсулін не дає жи­ро­вим на­ко­пи­чен­ням зно­ву пе­ретво­ри­ти­ся в глю­ко­зу, яку організм не­гай­но спа­лить.

Про­дук­ти з низь­ким ГІ роз­щеп­лю­ють­ся по­сту­по­во і не да­ють різкого підвищення рівня цук­ру в крові, тим са­мим за­без­пе­чу­ю­чи більш три­ва­ле відчуття на­си­чен­ня.

Французькі дієтологи спільно з лікарями-ен­док­ри­но­ло­га­ми роз­ро­би­ли дієту, що дозволяє повноцінно хар­чу­ва­ти­ся і при цьо­му кон­тро­лю­ва­ти відкладення жи­ро­вих клітин в області талії.

Хороші звич­ки для підтримки стрункої фігури

•Вдос­ко­на­люй­тесь в кулінарному мистецтві. В цілому, чим мен­ше про­дукт піддавався тепловій обробці і чим ближ­че він до сво­го при­род­но­го ста­ну, тим ниж­че йо­го глікемічний індекс. Як­що про­дукт нарізають, ру­ба­ють, змішують у міксері, а потім го­ту­ють, йо­го ГІ підвищується.

•Не переїдайте. Як­що ви по-справ­жньо­му роз­с­ма­ку­ва­ли, не про­дов­жуй­те в то­му ж дусі на на­ступ­ний день! Один раз ва­ше тіло впорається зі злов­жи­ван­ням, але ба­га­то разів - ні.

•Їжте со­лод­ке в пра­виль­ний час. Молочні про­дук­ти і фрук­ти - ваші де­сер­ти на ко­жен день. Іноді мож­на до­зво­ли­ти собі домашні де­сер­ти (рис в молоці, запіканка з ман­ки...) з кле­но­вим си­ро­пом. Мрієте про випічку? Її мож­на їсти тільки після їжі. Їжа, яку ви з`їли раніше, бу­де пе­реш­код­жа­ти підвищенню ГІ. А де­серт, який ви з`їсте в середині дня замість зви­чай­но­го прий­о­му їжі, бу­де ма­ти «ви­бу­хо­вийо» ефект.

•Ви­би­рай­те правильні напої. В ідеалі: во­да (з га­зом або без, але го­лов­не - без ароматизаторів), чай, ка­ва; при­пус­ти­мо 1 ке­лих су­хо­го чер­во­но­го ви­на в день.

•Включіть в ме­ню ли­мон і оцет. Кис­ло­ти зни­жу­ють глікемічний індекс стра­ви в цілому. До­дай­те їх до всіх страв, як­що у вас немає про­блем зі шлун­ко­во-киш­ко­вим трак­том. В іншому ви­пад­ку про­кон­суль­туй­те­ся з гаст­ро­ен­те­ро­ло­гом.

•Не за­бу­вай­те про протеїни. На­ба­га­то лег­ше сте­жи­ти за ГІ, як­що постійно вво­ди­ти в ме­ню про­дук­ти, що містять білок. Найк­ра­щий по­лу­день - ку­ря­че яй­це, шма­то­чок шин­ки і тро­хи ри­би.

•Поз­бав­те­ся від звич­ки го­ту­ва­ти на верш­ко­во­му маслі. Йо­го жирні кис­ло­ти при нагріванні змінюють склад і ста­ють шкідливими. Для при­го­ту­ван­ня їжі кра­ще ви­ко­рис­то­ву­ва­ти олив­ко­ву олію, а верш­ко­вим мас­лом мож­на тільки на­ма­зу­ва­ти тос­ти під час сніданку.

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