Спосіб відновити стрункість після пологів
Меню з низьким глікемічним індексом
Об`єм талії після пологів далекий від бажаного? Що ж, ця проблема знайома практично всім молодим мамам.
Знайти колишню стрункість допоможе меню з низьким глікемічним індексом.
Для тонкої талії
Глікемічний індекс продуктів (ГІ) відображає, з якою швидкістю продукт розщеплюється в організмі і перетворюється на глюкозу - головне джерело енергії. Чим вище швидкість, тим вище індекс.
За еталон прийнята глюкоза, її ГІ дорівнює 100. Всі інші показники порівнюються з ним.
Коли ми з`їдаємо продукт з високим ГІ, рівень цукру в крові різко підвищується, підшлункова залоза починає інтенсивно виробляти гормон інсулін. Він знижує рівень цукру в крові, розподіляючи його по тканинах тіла для швидкого використання або для відкладання про запас у вигляді жиру, причому в першу чергу в області живота.
Більш того, інсулін не дає жировим накопиченням знову перетворитися в глюкозу, яку організм негайно спалить.
Продукти з низьким ГІ розщеплюються поступово і не дають різкого підвищення рівня цукру в крові, тим самим забезпечуючи більш тривале відчуття насичення.
Французькі дієтологи спільно з лікарями-ендокринологами розробили дієту, що дозволяє повноцінно харчуватися і при цьому контролювати відкладення жирових клітин в області талії.
Хороші звички для підтримки стрункої фігури
•Вдосконалюйтесь в кулінарному мистецтві. В цілому, чим менше продукт піддавався тепловій обробці і чим ближче він до свого природного стану, тим нижче його глікемічний індекс. Якщо продукт нарізають, рубають, змішують у міксері, а потім готують, його ГІ підвищується.
•Не переїдайте. Якщо ви по-справжньому розсмакували, не продовжуйте в тому ж дусі на наступний день! Один раз ваше тіло впорається зі зловживанням, але багато разів - ні.
•Їжте солодке в правильний час. Молочні продукти і фрукти - ваші десерти на кожен день. Іноді можна дозволити собі домашні десерти (рис в молоці, запіканка з манки...) з кленовим сиропом. Мрієте про випічку? Її можна їсти тільки після їжі. Їжа, яку ви з`їли раніше, буде перешкоджати підвищенню ГІ. А десерт, який ви з`їсте в середині дня замість звичайного прийому їжі, буде мати «вибуховийо» ефект.
•Вибирайте правильні напої. В ідеалі: вода (з газом або без, але головне - без ароматизаторів), чай, кава; припустимо 1 келих сухого червоного вина в день.
•Включіть в меню лимон і оцет. Кислоти знижують глікемічний індекс страви в цілому. Додайте їх до всіх страв, якщо у вас немає проблем зі шлунково-кишковим трактом. В іншому випадку проконсультуйтеся з гастроентерологом.
•Не забувайте про протеїни. Набагато легше стежити за ГІ, якщо постійно вводити в меню продукти, що містять білок. Найкращий полудень - куряче яйце, шматочок шинки і трохи риби.
•Позбавтеся від звички готувати на вершковому маслі. Його жирні кислоти при нагріванні змінюють склад і стають шкідливими. Для приготування їжі краще використовувати оливкову олію, а вершковим маслом можна тільки намазувати тости під час сніданку.