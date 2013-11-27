Апельсини підвищують життєвий тонус

Апельсин у великій кількості містить у собі вітамін С, який підвищує життєвий тонус, мислення стає ясним і чистим, фігура стрункішою і поліпшується сексуальна потенція. В апельсині вагою 190 грам знаходиться приблизно 70 грам вітаміну C – це денна норма його споживання. Отже, цей фрукт підходить для раціону дітей, підлітків і людей у віці. А вагітним жінкам він особливо корисний.

Крім перерахованих достоїнств вітамін С чудово бореться з застудою, ось чому при грипі, ангіні, ГРВІ завжди рекомендується аскорбінка в будь-яких варіаціях - від вітамінів до свіжих цитрусових.. Якщо ж вас спіткало ускладнення після перенесеної застуди у вигляді запалення носових пазух, тоді вам сюди лікування гаймориту народними засобами. Як тільки відчуєте перші подібні симптоми - не варто затягувати лікування.

Але крім вітаміну C, в цьому яскравому плоді містяться і вітаміни – що відносяться до групи B, які просто незамінні для блиску волосся, процесів кровотворення та енергії клітин.

Завдяки тому, що в апельсині міститься 50 міліграм кальцію, кожна часточка апельсина сприятиме зміцненню зубів і кісток. Цей фрукт навіть здатний вилікувати кровоточивість ясен. А ще в цих плодах – нагадують сонце міститься магній, який дуже корисний для роботи серця. Споживання цього фрукта поліпшить ваш апетит, буде сприяти нормальній роботі кишечника і шлунка, покращує роботу печінки, збільшить апетит і знизить тиск.

Якщо ви хочете бути стрункою і позбавитися від целюліту, в цьому випадку вам допоможе апельсинове масло. Воно сприяє підвищенню пружності шкіри і нормалізації жирового обміну в клітинах. Крім всього цього, олія є незамінним засобом в боротьбі з целюлітом.