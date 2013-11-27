Гепатит С можна "підчепити" у манікюрному кабінеті

09:01, 27 листопада 2013
Країна
0

Майте свої інструменти

 Вірусом гепатиту гепатит С можна інфікуватися у манікюрному кабінеті або салоні тату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це наголошували медики на прес-конференції, присвяченій старту Всеукраїнської соціально-інформаційної кампанії  «Україна проти гепатиту С».
За словами експертів, найбільша кількість інфікованих вірусом гепатиту С серед ін’єкційних наркоманів, але останні роки вірус виходить за межі  таких груп, його можна легко підхопити у манікюрних  кабінетах або салонах тату.
Щоб запобігти зараженню гепатиту С директор Київського лабораторного центру санепідемстанції України Віктор Ляшко радить відвідувати манікюрні салони зі своїми інструментами. 
«Згідно з новими законодавчими змінами   ми можемо  провіряти подібні заклади один раз на 5 років. Тому ми закликаємо всіх, хто користується послугами таких  салонів, перевіряти їх самим. Цікавитися, якими засобами знезараження там користуються. Але найбільш надійний спосіб уникнути вірусу – ходити до манікюрних салонів зі своїми  інструментами», - сказав Ляшко. 
 
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter