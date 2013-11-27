Захворюваність на грип і ГРВІ не перевищує епідпороги

Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги у жодному регіоні України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на інформацію Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров`я України".

Так, за даними центру, за 18-24 листопада показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України і знаходяться в межах від -6,7% у Хмельницькій до -78,4 % в Івано-Франківській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 158 тис. 636 осіб, серед них 111 тис. 031 (70%) - діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України - 34,9 на 10 тис.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Київській – 67, а найменший у Донецькій області – 5,9 на 10 тис. населення.

Як повідомлялось, у Харкові та деяких інших містах України забороняють акції протесту через епідемію грипу.