Янукович запевнив, що у 2014 р. соцвиплати не скоротяться

Президент України Віктор Янукович запевнив, що у 2014 році соціальні виплати скорочуватися не будуть, продовжиться підвищення заплат і пенсій.

Про це Янукович сказав в інтерв’ю журналістам українських телеканалів, повідомляє прес-служба глави держави.

Він наголосив на соціальній спрямованості проекту Держбюджету на наступний рік. «Бюджет 2014 року, я однозначно вам скажу, стосується соціальних виплат - вони не будуть скорочуватися», - сказав Президент.

Також, за словами Януковича, продовжиться підвищення заробітних плат і пенсій, і для цього є необхідні ресурси. «2014 рік - він буде важким. Ми не розраховували, що він буде легким. Але ми бачимо, за рахунок чого буде наповнення бюджету», - сказав він.

На переконання глави держави, зростання заробітних плат стане основою для підвищення пенсій.

Він також назвав неприпустимими кроки щодо зменшення заробітних плат, соціальних виплат задля виконання вимог МВФ або для реалізації реформ.

Глава держави також зазначив, що в бюджет наступного року вже закладено кошти на виконання Програм розвитку регіонів. «По кожному регіону ми маємо сьогодні вже програму і ми, безумовно, будемо їх проголошувати - що ми будемо робити, що ми будемо будувати», - констатував Віктор Янукович.

Президент України Віктор Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку («Студія 1+1»), Андрію Куликову (телеканал ICTV), Ларисі Губіній («5 канал») та Олегу Панюті (телеканал «Україна»).