Відвар квітів волошок розгладжує зморшки навколо очей

У холодну пору року шкіра на обличчі пересихає й перемерзає. Найшвидше старіє навколо очей. Підживити її можна лікарськими травами. Зморшки найкраще розгладжує відвар квітів волошок.

"Найкраще на ложку волошок дати півсклянки окропу. Накрити й настоювати поки не стане злегка тепле",- радить травник Юрій Синюк.

Протирати очі ватним тампоном змоченим у настої найкраще ввечері перед сном. Не можна цього робити перед виходом на вулицю. На морозі зволожена шкіра швидко замерзне, можуть утворитись мікро-тріщини.

"Добре перед сном промивати очі змішаними настоями: календула, волошка, ромашка. Це зменшує ризик кон`юнктивітів та запалень. Око очищається від бруду й інфекцій, які могли попасти в нього протягом дня".

Від морозного вітру очі часто сльозяться. Це особливо незручно жінкам. Розпливається макіяж, очі наче заплакані.

"Сльозовиділення, якщо воно не пов`язано із хворобою очей, регулюють настоєм листя подорожника", - пояснює травник.

Столову ложку листя настояти 30 хвилин у склянці окропу й промити ним очі. Промивати очі слід рухами від носа до краю ока. Найзручніше над умивальником. Від зморшок можна зробити компрес — змочені ватні тампони покласти на очі.

Процедуру найкраще проводити лежачи, за 10 хвилин до сну. Тампони за цей час можна вмочити у настій 2-3 рази. Для кращого розслаблення після важкого дня й спокійного сну, рекомендують робити це під спокійну музику і не розмовляти.

gazeta.ua