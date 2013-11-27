На Майдані Незалежності встановили пункт обігріву

У зв’язку з прогнозом Укргідрометцентру щодо зниження температури повітря в столиці, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив профільним службам встановити на місці масового скупчення людей – Майдані Незалежності – пункт обігріву.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, аби запобігти переохолодженню та захворюванню громадян, які наразі проводять акцію на головній площі Києва на підтримку євроінтеграції України, управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища встановило пункт обігріву поблизу стели Незалежності. Намет розрахований на 60 осіб, у ньому працює пункт медичної допомоги, чергують працівники міської служби порятунку.

Також у пункті обігріву пригощають печивом, бутербродами та гарячими напоями. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Сергія Рюмшина, пункт працюватиме цілодобово та до моменту, поки буде така необхідність.

Крім того, на доручення Попова, поблизу Майдану Незалежності встановлені біотуалети.

Нагадаємо, 26 листопада голова КМДА відвідав головну площу столиці та поспілкувався з учасниками акції на підтримку євроінтеграції України. Він пообіцяв вирішити питання встановлення пункту обігріву та вбиралень.