Президент нагородив Тетяну Бахтєєву орденом «За заслуги»

Президент України Віктор Янукович нагородив орденами «За заслуги» президента Національної академії наук України Бориса Патона та народного депутата від Партії регіонів Тетяну Бахтєєву.

Відповідні укази розміщено на сайті глави держави.

Так, Патон отримав орден «За заслуги» І ступеня за визначні особисті заслуги у зміцненні науково-технічного потенціалу Української держави, багаторічне самовіддане служіння вітчизняній науці.

В указі про нагородження Бахтєєвої вказується, що свій орден «За заслуги» ІІ ступеня вона отримала за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток вітчизняної системи охорони здоров`я, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.

Крім того, Янукович сьогодні привітав Патона та Бахтєєву із днем народження.