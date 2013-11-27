У світі зростає кількість ВІЛ-інфікованих підлітків - ВООЗ

Кількість підлітків, інфікованих ВІЛ-інфекцією, за останні 10 років збільшилася приблизно на третину. Про це повідомляється в звіті Всесвітньої організації охорони здоров`я.

За даними ВООЗ , на сьогоднішній день в світі з вірусом імунодефіциту живуть більше 2 мільйонів осіб у віці від 10 до 19 років, тоді як загальна кількість ВІЛ-інфікованих становить приблизно 34 мільйони осіб.

За словами співробітника дитячого фонду ООН UNICEF Крейга Макклюра, головними труднощами у профілактиці та лікуванні ВІЛ-інфекції є діючі в багатьох країнах законодавства, а також дискримінація та переслідування ВІЛ -інфікованих.