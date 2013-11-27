Дитячий енурез - хвороба сорому і страху

Кожна десята дитина старше п`яти років, включаючи школярів, зустрічає ранок з відчуттям холоду, відчуваючи сором, страх і відчай: «А раптом друзі дізнаються ?» Всьому виною - мокра постіль. Це - серйозна психологічна проблема. Розповідає MedPulse дитячий лікар Іван Макріді

Скільки страху, страждання часом в очах цих дітей? Як відчайдушно вони переживають через свою хворобу! Через неї насилу засинають, сплять тривожно, поверхнево, а іноді навіть намагаються не заснути взагалі, щоб вчасно сходити в туалет. Скільки зусиль іноді потрібно затратити, щоб позбавити таких недовірливих, лякливих діток від їх страхів і повернути до нормального повноцінного життя. У більшості випадків з`ясовується, що в житті маленького страждальця відбулося якесь емоційне потрясіння, після якого він перестав прокидатися сухим.

Ця форма хвороби називається невротичним енурезом. Його лікувати найпростіше. У цьому випадку дитину досить позбавити від тривог, вселити йому впевненість у власних силах (тобто в тому, що він здатний контролювати себе уві сні). У народі кажуть , що нетримання сечі відбувається " від переляку " . Невротичний енурез зазвичай супроводжують мимовільне посмикування повік або скорочення м`язів обличчя. Спровокувати цю форму хвороби може зміна обстановки, часті сварки батьків, сильні враження (наприклад, похід в цирк ), перегляд фільмів жахів.