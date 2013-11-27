Прополіс - проти нежитю. Рецепт ліків

Прополіс володіє знезаражувальною дією і допоможе у тому разі, коли нежить триває довго і зумовлелний бактеріями. У чистому вигляді прополіс застосовувати не можна, його необхідно розчиняти в олії .

Для приготування прополісної олії треба взяти кульку чистого бджолиного прополісу масою 5 грам і оливкову олію в кількості 50 мл. Олію трохи нагріти на вогні в металевій ємності (до кипіння не доводити!). Зняти з вогню, розкришити прополіс і розчинити в олії, помішуючи дерев`яною паличкою, остудити. Ви отримаєте концентрацію 1:10 . Готову олію треба нанести на ватний тампон і ввести в ніздрю на 20-25 хвилин. Повторювати процедуру 3 рази на день.