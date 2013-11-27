Відновити сили допоможуть... банани

Банани вважаються ідеальною їжею для того, щоб перекусити. По-перше, вони багаті корисними вуглеводами і швидко вгамовують голод. По-друге, сама природа забезпечила їх зручною "упаковкою" – шкіркою.

Вважається, що від бананів дуже легко набрати кілограми. Це не зовсім так. Ними просто не треба зловживати, як і будь-якими іншими солодкими крохмалистими продуктами. Один банан містить у середньому 60–80 калорій. Тому, якщо ви хочете залишатися стрункою, норма в день – один-два банани, не більше.

Банани – чудове джерело калію. Цей мінерал необхідний серцевому м`язу, а також печінці і головному мозку. Недостатність калію в організмі може викликати аритмію, нічні судоми м`язів ніг. Тому кардіологи рекомендують заповнювати запаси калію за допомогою бананів – і корисно, і смачно. Добова норма калію міститься в трьох плодах.

Банани чудово і швидко засвоюються, в них мало клітковини. Тому дієтологи радять включати ці фрукти в раціон хворих, тих, хто видужує після інфекцій і операцій. Корисні банани і пацієнтам онкологічних клінік в періоди хіміо- і променевої терапії.

Широко застосовуються тропічні плоди в раціоні спортсменів, які відновлюють сили під час тривалих змагань. А перед відповідальними стартами атлетів частенько садять на білково-бананову дієту. Такий раціон сприяє виведенню з організму надлишків води і нарощуванню м`язової маси.