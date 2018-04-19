Дефіцит кальцію в організмі дитини зумовлює відставання у розвитку

Кальцій називають королем усіх мікроелементів організму. Він - основа кісток, зубів, нігтів, а також важлива складова частина шкіри, сполучних тканин, м`язів, волосся.

Наш організм містить цього елементу 1,5-2% від маси тіла (жоден інший елемент не може "похвалитися" такою кількістю). 99% відсотків кальцію сконцентровано в кістках і зубах, відповідаючи за їх формування (від народження до 20 років) і міцність протягом усього життя. І лише 1% міститься в крові і клітинах м`яких тканин. Однак цей один відсоток теж відіграє надзвичайно важливу роль:

· забезпечує нормальний перебіг біохімічних процесів в організмі та впливає на нормалізацію імунної системи;

· служить для передавання імпульсів у нервовій системі;

· забезпечує функцію скорочення м`язів і ритмічної роботи серця;

· впливає на секрецію інсуліну;

· виявляє протиалергійну дію.

У дітей дефіцит цього мікроелементу спричинює рахіт (деформація кісток, черепа, хребта, нижніх кінцівок), пізнє прорізання і заміну зубів (молочних), карієс, підвищену пітливість, дратівливість, відставання у фізичному і розумовому розвитку, схильність до судом.

У дорослих недостатність кальцію в організмі зумовлює розвиток дуже небезпечної хвороби - остеопорозу (зменшується щільність кісток, внаслідок чого вони стають крихкими, ламаються). Однак це ще не все. Зниження пам`яті, підвищена втомлюваність та дратівливість, поганий сон, захворювання зубів, їх руйнація тощо - продовження переліку порушень через дефіцит кальцію.

Причини збіднення організму кальцієм - цЦе збіднене на мікроелемент кальцію харчування, дефіцит в організмі вітаміну D, погане засвоєння кальцію в шлунково-кишковому тракті внаслідок різних хвороб: хронічний панкреатит, закрепи, які потребують частого застосування проносних засобів тощо, гіподинамія (малорухливий спосіб життя), вагітність і період грудного вигодовування дитини у жінок, застосування сечогінних ліків, гормональних препаратів (особливо глюкокортикоїдів) та деяких антибіотиків, надлишок або нестача окремих мікроелементів, порушення функції паращитоподібних залоз.

Можуть знижувати вміст кальцію в організмі алкоголь, тютюнопаління, кава, цукор, газовані напої, надмірне вживання солі, щоденна тривала робота на комп`ютері.

Щоденна потреба у кальції - дітям від 1 до 10 років - 600-800 мг, від 11 до 16 років - 1000-1200 мг; дорослим - до 55 років - 800-1000 мг, старшим 55 років - 1200 мг, жінкам у період вагітності та грудного вигодовування дитини - 1500 мг. Забезпечити потребу в кальції допоможе збалансоване харчування.

Що сприяє кращоу засвоєнню кальцію.

- Сонячне проміння. Під його дією в шкірі виробляється вітамін D, який, у свою чергу, сприяє засвоєнню кальцію.

- Вітаміни А, С, Е і групи В, а також низка мікроелементів, зокрема фосфору. Але треба зазначити, що цей елемент в організмі має бути у пропорції 1:2. Якщо фосфору більше, то рівень кальцію у крові може знизитися: він стимулює утворення солей кальцій фосфату, що йдуть на побудову кісток. Вітамін В6 та магній, як свідчать дослідження, запобігають утворенню камінців у нирках та жовчному міхурі, навіть тоді, коли рівень кальцію в крові підвищений (ризик утворення каміння). Тому тепер в аптеках продаються препарати кальцію у поєднанні з магнієм і вітаміном В6. Кремній сприяє ущільненню кісток. Селен "заганяє" кальцій у клітини кісток. Мідь, марганець, кремній, цинк, вітаміни С, Е допомагають кальцію у збереженні молодості шкіри та формуванні кісткової і хрящової тканин, волосся і нігтів. Врахуйте наведені дані, вибираючи в аптеці вітамінно-мінеральний комплекс, а також складаючи свій щоденний раціон.

- Фізичні вправи, ходьба, праця на відкритому повітрі (особливо в сонячні дні).

- Нормалізація рівня кислотності шлункового соку (має бути достатньою), яка часто порушується в літньому віці. Вживання продуктів, які містять рослинні кислоти. Кисла реакція харчових продуктів збільшує, а лужна зменшує всмоктування кальцію в крові.

Сьогодні препарати кальцію в різних комбінаціях можна придбати у будь-якій аптеці. Тому, якщо ви належите до однієї з перелічених груп, придбайте собі цей життєво необхідний елемент та пройдіть оздоровлювальний курс. Попередньо не забудьте проконсультуватися з лікарем.

Продукти, багатІ на кальцІй (мг/100 г)

Сири тверді - 600-1040; сухе молоко - 920; соя, бобові - 257; горіхи (різні) - 30-250; петрушка - 245; капуста - 210; фініки - 160; кефір, йогурт, вершки - 110-120; квасоля - 105; риба (особливо сардини, лосось) - 30-90; сир домашній - 80; хліб з висівками - 60.

Олеся Донченко,

сімейний лікар.