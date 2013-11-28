Свіжозварена кава – "ліки" від листопадового суму

Свіжозварена кава – відмінні ліки від листопадової нудьги. Кава не тільки допомагає підбадьоритися, але є прекрасним приводом для дружньої або робочої зустрічі. Серед товарів на світовому ринку кава гордо займає другу позицію після нафти.

Дотримуючись помірності у вживанні кави, ви одержуєте задоволення і не заподіюєте шкоди здоров`ю. Одна чашка кави в день благотворного впливає на організм людини, забезпечуючи приплив сил і позбавляючи від нападів мігрені завдяки розширенню судин. Серотонін, що міститься в каві, - гормон-антидепресант. Саме він знижує ризик виникнення депресії і стабілізує роботу нервової системи. Разом з какао і шоколадом каву також відносять до афродизіаків — речовин, що підвищують ваблення. Проте важливо пам`ятати, що корисні речовини зберігаються тільки в свіжообсмаженій каві.

Благотворних властивостей напій може також набувати завдяки використанню певних інгредієнтів. Доданий в каву кардамон позитивно впливає на роботу серця, шоколад сприяє високій працездатності, а кава з медом стане засобом при застуді.

Практично все є отрутою та ліками — питання лише в дозуванні. Кава не виняток. Близько 50 міліграм кофеїну — добова норма для дорослої здорової людини. Кофеїн стимулює роботу центральної нервової, дихальної і серцево-судинної системи, забезпечуючи відчуття бадьорості, прилив сил, емоційний підйом. В той же час велика доза кофеїну викликає протилежний ефект — пригнічення і депресивний стан.

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