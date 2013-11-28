Уряд скоротив витрати на допомогу дітям-інвалідам

Кабінет міністрів України перерозподілив 80 млн грн, передбачених держбюджетом на пільги і субсидії населенню з оплати житлово-комунальних послуг і вивозу сміття, а також 50 млн грн, передбачених на субвенції з виплати допомоги дітям-інвалідам і малозабезпеченим сім`ям, на оплату праці працівників бюджетних установ Києва.

Відповідне рішення уряду закріплене розпорядженням №933-р від 21 листопада 2013 року.

Згідно з документом, узгоджувати перерозподіл коштів держбюджету з профільним комітетом Верховної Ради повинне Міністерство фінансів.

Київській міській державній адміністрації (КМДА) доручено направити ці кошти виключно на оплату праці працівників бюджетних установ і не допустити прострочення кредиторської заборгованості за такими виплатами.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, заборгованість із заробітної плати в Україні в жовтні скоротилася на 3,5%, і на 1 листопада становила 989 млн грн.

З початку поточного року заборгованість із зарплати зросла на 10,7%.

При цьому, за інформацією міністра соціальної політики Наталі Королевської, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати бюджетникам існує лише у Чернігівській області.

Раніше Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з представниками Українського союзу промисловців і підприємців і Федерації професійних союзів України висунув вимогу погасити борги із заробітної плати до кінця року.