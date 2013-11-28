Сирна маска тонізує шкіру обличчя

Щоб приготувати маску, вам потрібно сім вимитих листків щавлю, які потрібно подрібнити і розтовкти до стану однорідної кашки. Потім до одержаної маси потрібно додати збитий білок, 1 ст.л. сиру і 1 ч.л. меду. Всі інгредієнти потрібно ретельно перемішати. Перед нанесенням одержаної маси на обличчя, шкіру потрібно змастити соком щавлю або тонізуючим лосьйоном. Залиште маску на обличчі на 15-20 хвилин, а потім змийте її міцним настоєм чаю.

Наступна сирна маска відмінно підходить для всіх типів шкіри. Вона має тонізуючий, живильний і вибілюючий ефект. Щоб приготувати цю маску, потрібно узяти 2 ст.л. свіжого сиру, натертий на терці крупний огірок, 1 ч.л. рослинної олії і 1 ст.л. молока. Все це ретельно перемішується, і в одержану масу додаються 3 подрібнених листка петрушки.

Все це знову перемішується, після чого маска наноситься на шкіру оличчя на 15-25 хвилин, після чого маска змивається спочатку теплою, а потім холодною водою.

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