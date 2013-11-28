У Львові розпочав роботу симпозіум з питань телемедицини

Сьогодні у Львові розпочав свою роботу науковий симпозіум «Телемедицина та інформаційні технології».

Як передає кореспондент УНІАН, у симпозіумі візьмуть участь провідні фахівці з України, Росії, Польщі та Німеччини.

Форум проходить за ініціативою Медичного центру телемедицини спільно з Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. Як зазначають організатори, мета симпозіуму - підвищення освітнього рівня фахівців -медиків, які займаються питаннями спрощення доступу людей до високоякісних медичних послуг, розширення спектру послуг, незалежно від перебування пацієнта. Українська медицина повинна інтегруватися в міжнародне медичне співтовариство, тому дуже важливо впровадження інноваційних технологій у процес навчання лікарів, вважають організатори.

За словами одного з учасників симпозіуму - доктора медичних наук керівника відділення інформатизації з центром телемедицини та дистанційного навчання Донецького національного медичного університету ім.М.Горького Антона Владзимирського, у Львові відбувається своєрідна звітна конференці , присвячена першим підсумкам системної діяльності з розвитку національної телемедичної мережі в Україні .

«Ця робота проводиться в рамках Меморандуму взаєморозуміня з Міністерством охорони здоров`я, Національною академією медичних наук України, Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», ТОВ ДТЕК і ВАТ « МТС Україна». В цьому аспекті особливо хочу підкреслити успіхи фонду фонду «Розвиток України» в побудові опорного сегменту національної телеонкологічної мережі і в створенні унікальної за своєю медико-соціальною значущістю та інноваційністю телефтизіатричної мережі в Донецькій області», - сказав Владзимирський .

У Благодійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України» УНІАН розповіли, що фонд забезпечує створення і розвиток телеонкологічної мережі в Україні. За допомогою телекомунікаційних технологій у сфері онкології, лікарі отримали можливість вести дистанційний супровід лікувально-діагностичного процесу та науково-методичну діяльність. Лікарі отримали можливість проводити консультації для визначення діагнозу і лікування, надавати/отримувати консультації з унікальних захворювань. Для онкохворих значно скоротився час і відстань для отримання діагнозу та призначення лікування. Також, завдяки телемережам, онкологічні диспансери проводять конференції, дистанційне навчання своїх співробітників.