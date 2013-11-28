Україна направила допомогу постраждалим від тайфуну Філіппінам

Україна направила Філіппінам, населення і територія яких постраждали внаслідок тайфуну «Хайян», гуманітарну допомогу у вигляді вантажу із предметами першої необхідності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Літак з гуманітарним вантажем для Філіппін вилетів з міжнародного аеропорту «Бориспіль» сьогодні, 28 листопада.

«Вантаж складається із 17 тис. ковдр, 8,3 тис. фільтрів очистки води, 21 комплекта електрогенераторів з освітлювальним обладнанням та кабельною мережею, а також консервів, матраців, подушок та комплектів дезінфікуючих засобів. Загальна вага вантажу гуманітарної допомоги становить близько 38 тонн», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, тайфун на Філіппінах стався на початку листопада. За офіційною інформацією влади країни, кількість жертв перевищила 5 тис. осіб.

Загальні збитки наразі оцінюють у 294 млн доларів. Понад півтори тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти, 4 млн залишилися без даху над головою.