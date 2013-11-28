Що робити, якщо прибили палець дверима

Крововилив, внутрішні тиск на шкірний покрив приносить неймовірний біль і неприємні наслідки.

Що ж робити, якщо все ж таки палець прибити дверима? У ідеалі необхідно звернутися по першу допомогу до медичних працівників, щоб уникнути розвитку самого гіршого варіанту подій. Тому що можливий перелом або тріщина. Якщо ж до медичної установи дуже далеко, медичну першу допомогу можна надати собі самому.

Щоб уникнути сильного підшкірного тиску і можливу втрату нігтя, слід зробити невеликий отвір в ньому. Для цього необхідно спиртом знезаразити поверхню нігтя. Розжарити тонкий металевий предмет (голка, скріпка), добре його зафіксувати і на частку секунди гострим кінцем піднести до нігтя. Розжарений метал з легкістю зробить отвір в ороговілому покриві нігтя, не заподіюючи абсолютно ніякого болю. Якщо біль відчувається, значить голка дійшла вже до тіла і її слід негайно вийняти. Після такої процедури кров від крововиливу вийде назовні, тиск під нігтем зменшиться, біль стихне. Далі слід обробити рану ще раз йодом або розчином зеленого діамантового і накласти пов`язку. Перев`язку робити раз на день.

Дана процедура, проведена вчасно удома або в лікувальному закладі, дає можливість не втратити ніготь. А якщо все-таки втрата неминуча, то полегшити його відшаровування.

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