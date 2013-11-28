Завтра в Україні - мокрий сніг

Завтра в Україні очікується невеликий мокрий сніг; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у Криму - дощ (вночі невеликий), вдень з переходом у мокрий сніг; температура протягом доби 1-6° тепла, на півдні до 9°.

У Карпатах сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

Вітер в Україні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На дорогах західних областей місцями ожеледиця.

У Києві та області у п’ятницю очікується невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.