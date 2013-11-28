У грудні 2013 року Сонце проявить найбільшу активність 7 і 8 числа, крім того, незначні магнітні коливання очікуються 4, 8, 13,14, 23, 30 і 31 грудня.

Як видно з прогнозу, магнітні бурі у грудні 2013 будуть незначними.

Магнітні бурі у грудні 2013 року - в чому причина?

Геомагнітні збурення на Землі виникають через процеси, що відбуваються на Сонці, особливо в області темних плям. Під час сонячних спалахів частинки плазми з величезною швидкістю вириваються в космос і, досягаючи нижніх шарів земної атмосфери, викликають бурі на нашій планеті.

Магнітні бурі у грудні 2013 року - погане самопочуття

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати головні болі, безсоння, порушення роботи серцево-судинної системи, загострення хронічних захворювань, зниження працездатності, занепад сил, зростання адреналіну в крові, стреси і депресії.

Кожна людина має різну реакцію організму на магнітні бурі. Чому сонячна активність так сильно впливає на наш організм, наукою досі досконально не вивчено. Вважається, що причиною поганого самопочуття людини може бути стан її здоров`я на цей момент. Здорові ми чи хворі, в якому стані наш імунітет, страждаємо ми від депресії або інших психічних розладів - всі ці фактори впливають на те, як ми переживемо чергову магнітну бурю.

Крім того важливим чинником є ​​недовірливість. Вважається, що лише 10% людства дійсно страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись із прогнозом магнітних бур на найближчий період, придумують собі симптоми і вірять у них.

Чи так це насправді - вирішувати і перевіряти тобі. Ми же можемо порадити, як поводитися під час магнітних бур у грудні 2013 року.

Щоб легше пережити магнітні бурі у грудні 2013 року, намагайся дотримуватися наступних рекомендацій:

обмеж роботу, що вимагає підвищеної уваги і зосередженості, або відклади її на інший час;

не провокуй і не бери участі у сварках і розборках;

більше відпочивай і гуляй на свіжому повітрі, а важке фізичне навантаження зменши;

приймай контрастний душ;

стеж за своїм артеріальним тиском;

для зниження нервозності пий заспокійливі засоби: валеріану, собачу кропиву, глід, шавлію, заспокійливі чаї;

прислухайся до рекомендацій свого лікаря і завжди май при собі необхідні ліки;

харчуйся правильно, щоб знизити рівень холестерину в крові. Рекомендується рослинна дієта, вживання натуральних соків, відварів, цикорію, молочна дієта і нежирне м`ясо. Виключи у цей період вживання алкоголю.

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