М'ятний чай - "ліки" для шлунку

У листі, квітках і стеблах мя`ти перцевої міститься ефірна олія (1,5 — 3,5 відсотка), невелика кількість дубильних речовин, каротин (провітамін А) і органічні кислоти. Головним носієм аромату м`ятного масла і його фізіологічно активним компонентом є ментол і його похідні.

Сучасною наукою встановлено, що міститься в м`ятному олії ментол при нанесенні на шкіру або слизову оболонку збуджує холодові рецептори і викликає відчуття холоду. Поверхневі кровоносні судини звужуються, а судини внутрішніх органів розширюються, при цьому спостерігається легке місцеву анестезуючу дію. М`ятна олія має також яскраво вираженими антисептичними властивостями.

Потрапляючи на нервові закінчення, закладені в слизовій оболонці шлунка і кишечника, м`ятна олія посилює перистальтику. І мають рацію були лікарі давнини, вважали, що м`ята перцева корисна при деяких шлункових захворювань. Препарати м`яти, прийняті всередину, підсилюють секрецію травних залоз, сприяють більш швидкому випорожненню шлунка і кишечника. Їх призначають при спастичних колітах, ентероколітах, посилення бродильних процесів.

М`ятна олія благотворно діє також на функцію печінки і застосовується при захворюваннях печінки і жовчного міхура.