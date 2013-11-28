В Україні працевлаштовано 12 тис. людей з особливими потребами

З початку року в Україні працевлаштовано понад 12 тис. людей з особливими потребами і загалом сьогодні працюють майже 740 тис. таких людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це сьогодні під час всеукраїнської наради щодо професійної реабілітації інвалідів повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська.

«З початку року в Україні за сприяння центрів зайнятості працевлаштувалися понад 12 тис. людей з особливими потребами. Станом на листопад 2013 року в Україні мають робоче місце 739 тис. 460 людей з інвалідністю», - сказала вона.

За словами Королевської, в пакеті заходів з посилення соціального захисту населення, який було розроблено Мінсоцполітики, працевлаштування найбільш уразливих категорій громадян займає одне з перших місць.

Вона зазначила, що з наступного року приблизно на 40-60% зростуть розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та на транспортне обслуговування для інвалідів.

Королевська також наголосила на недостатній роботі органів соціального захисту щодо інформування людей з особливими потребами. «Люди часто просто не знають про можливість пройти професійну реабілітацію та навчання і, як наслідок, отримати роботу. На жаль, підхід «за інвалідами ніхто бігати не буде» поки що має місце», - зауважила міністр.

Як сказала Королевська, міністерство перегляне перелік професій, за якими інваліди проходять профреабілітацію, буде уніфіковано час навчання і гарантовано матиме місце працевлаштування не менше 90% з тих, хто пройшов навчання.

Міністр також наголосила, що фонд інвалідів, служба зайнятості і навчальні центри мають працювати спільно й більш ефективно у напрямку працевлаштування інвалідів. “Також треба більш плідно працювати з роботодавцями. Потрібні пільги, преференції, інформаційна підтримка від держави для тих підприємств, які беруть на роботу людей з обмеженими можливостями. І ще одне важливе завдання – це інформаційна робота з самими інвалідами”, - резюмувала Королевська.

У 1992 році Генеральна Асамблея ООН у спеціальній резолюції проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів. Цей день відзначається з метою інтеграції інвалідів до життя суспільства.