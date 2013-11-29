Військові медики провели операцію у незвичайних умовах

Успішну операцію з видалення апендициту провели у корабельних умовах увечері 28 листопада військово-морські медики фрегата «Гетьман Сагайдачний», який виконує завдання операції НАТО з протидії піратству на морі «Океанський Щит».

Як розповів УНІАН начальник прес-центру, прес-секретар Командування Військово-морських сил України капітан 1-го рангу Олег Чубук, невідкладної медичної допомоги потребував один з членів екіпажа, військовослужбовець контрактної служби, уродженець міста Києва. Групою очолюваних підполковником медичної служби Сергієм Адаменком військово-морських медиків і командуванням національного контингенту було ухвалено рішення оперувати моряка безпосередньо на кораблі, для чого «Гетьман Сагайдачний» з метою створення більш сприятливих для проведення операції умов став на якір. Операція, яка тривала з урахуванням підготовки місця її проведення, а також хворого у цілому близько двох годин, пройшла успішно, без ускладнень. Моряк вийшов від наркозу, притомний, почувається задовільно.

Також, за інформацією прес-офіцера, через кілька хвилин після завершення операції командувач Військово-морських Сила Збройних Сил України адмірал Юрій Ільїн у телефонній розмові з командиром національного контингенту контр-адміралом Андрієм Тарасовим передав подяку групі військово-морських медиків за високопрофесійні дії, рішучість, уміння узяти на себе відповідальність і піти на певні ризики, які практично завжди мають місце під час проведення операції в нестаціонарних умовах.

Підполковник медичної служби Адаменко, який прийшов в національний контингент з клініки невідкладної хірургії Військово-морського клінічного центру Кримського регіону, свого часу служив корабельним лікарем, але робити операцію в корабельних умовах в морі йому довелося вперше.

Останній же раз українські військово-морські медики проводили операції з видалення апендициту в корабельних умовах в 2000 році, під час повернення з трансатлантичного походу корабля управління ВМС України «Славутич».