Чому розвивається сечокам'яна хвороба

Сечокам`яна хвороба - порушення обміну речовин, за якого формуються конкременти (камені) в нирках.

Причини формування каменів у нирках і склад цих каменів найрізноманітніший. Камені можуть складатися зі згуслої сечової кислоти, можуть бути білковими, оксалатами, фосфатами і змішаної природи. У кожному разі - для того, щоб камінь встиг утворитися, має бути застій сечі в нирці.

Недостатнє спорожнення ниркової миски і призводить до згущення і формування каменя.

Причини сечокам`яної хвороби:

Вроджені захворювання нирок і сечовивідних шляхів (включно з анатомічними дефектами).

Підвищений вміст сечової кислоти в крові (наприклад - при подагрі). У цьому випадку урати (камені з сечової кислоти) можуть формуватися навіть за відсутності застійних явищ.

Сидячий, малорухливий спосіб життя також порушує нормальне проходження сечі.

Запальні захворювання нирок і сечовивідних шляхів - пієлонефрит, гломерулонефрит, цистит.

У результаті починає формуватися камінь. Камінь росте і з часом або «влітає» в сечовід, або доростає до розмірів ниркової миски і повністю блокує нормальну роботу нирки, що може закінчитися вельми сумно.

Камінь, що потрапив у сечовід, може або гуманно вийти назовні (це відбувається з дрібними каменями), або застрягти в сечовивідних шляхах. В останньому випадку йдеться про ниркову кольку, яку на собі відчувають чотири з п`ятьох хворих на сечокам`яну хворобу.

Різкі розпираючі болі в поперековій ділянці, що виникають з одного боку.

Зрозуміло, що камінь не зможе застрягти одночасно в двох нирках, тому різкий біль з одного боку попереку дозволяє виключити радикуліт, компресійний перелом хребця і багато інших діагнозів. Чим нижче у сечовивідних шляхах застряг камінь, тим нижче буде віддавати біль.

Лікування сечокам`яної хвороби:

Усуваються фактори, що стимулюють зростання каменів.

Наприклад, для зниження рівня сечової кислоти прописується спеціальна дієта, а також препарати, що знижують вміст цієї речовини в крові.

Призначаються препарати, що руйнують дрібні камені і зупиняють зростання великих каменів.

Тут добре себе зарекомендували препарати, що містять цитрати, а також фітопрепарати.

Великі камені цілком успішно руйнуються цілим рядом хірургічних методів.

Не так давно був успішно впроваджений метод дистанційної літотрипсії.

Камінь дробиться за допомогою електромагнітних хвиль. При виникненні будь-яких із перерахованих вище симптомів одразу звертайтеся до лікаря.

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