Повні жінки можуть завагітніти, якщо схуднуть

У повних жінок нормалізується менструальний цикл, а репродуктивні органи працюють краще вже після схуднення хоча б на 10 % ваги.

Про це каже гінеколог Алла Микилюк.

"Гормони виробляють жирові клітини. Якщо у жінки вага надлишкова, то й кількість гормонів теж збільшена. Водночас збільшується кількість шкідливих гормонів. Вони зменшують норму тих, що відповідають за репродуктивну функцію".

"Повним також важче виносити дитину. В них частіше трапляються викидні, передчасні пологи та завмирання плоду. Через гормональні порушення не дозрівають яйцеклітини, змінюється структура слизової матки. Буває, жінка завагітніла, але слизова матки така, що яйцеклітина не може прикріпитися до стінки або не розвивається".

Схуднення також допомагає вилікуватись від гіпертонії. Серце позбавляється навантаження, минає задишка. Краще почувається опорно-руховий апарат.

Зайва вага — це додаткове навантаження на хребет та ноги.

gazeta.ua