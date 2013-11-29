Зефір - корисні ласощі

У ста грамах зефіру міститься 300 ккал, що значно менше, ніж в інших ласощів. Від інших солодощів зефір відрізняє те, що в ньому немає жирів, а тільки білки і вуглеводи, які не так небезпечні для фігури.

Цей десерт готують з цукру, фруктового пюре, яєчного білка і желирующих речовин (желатин, агар або пектин). Агар і пектин мають рослинне походження. Пектин отримують з яблук, цукрових буряків або арбузов.. Це речовина виводить з організму токсини, іони важких металів, знижує рівень «поганого» холестерину в крові, а також чинить противірусну дію. Агар виготовляється з морських водоростей, в ньому міститься багато кальцію, заліза та йоду для зміцнення кісток і судин.

Желатин – желируюча речовина тваринного походження (виготовляється з хрящів, сухожиль і кісток тварин). Зефір з желатином корисно вживати при переломах, тріщинах кісток, він мяє відновлюючий ефект.