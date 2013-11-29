Що робити при нирковій коліці

Ниркова колька може викликати досить сильний біль у геніталіях. Оскільки організм намагається «виштовхнути» сечу, біль періодично посилюється.

Можливе порушення сечовипускання, аж до зникнення. Періодично виникають «помилкові» позиви (насправді позиви нормальні, просто сеча не проходить).

Кров у сечі виникає через розрив вен деяких структур у нирках і з`являється вже після нападу.

Ниркова колька майже завжди порушує нормальну роботу кишечника. Здуття живота, гази, дисбактеріоз, блювота, запор - звичайні супутники ниркової коліки.

Під час кольки легке постукування ребром долоні по ділянці нирок може викликати болісні відчуття. Це - позитивний симптом Пастернацького, що сигналізує про захворювання нирки.

Для зняття нападу коліки необхідно:

Прийняти спазмолітики (ношпа, папаверин тощо).

Непогано залізти в теплу ванну (з тою ж метою).

Викликати швидку, бо камінь сам може і не вийти, крім того - ниркова колька може виявитися зовсім іншим захворюванням.

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